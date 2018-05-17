В Шелехове в озере массово гибнет рыба

Установить причину можно и без дополнительных исследований: на берегах некогда красивого водоема теперь — свалка мусора.

Владимир ПИХАНОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ НОВОСТЕЙ «СЕЙ ЧАС»: В этом водоеме рыбу можно поймать не только на удочку. Но и в прямом смысле голыми руками. Из-за мусора она начинает гибнуть.

И такая картина, плавающая брюхом к верху едва живая щука, карась или окунь здесь не редкость. Причина их болезни перед вами. Водоём на окраине Шелехова больше напоминает свалку и кладбище мертвых животных. Телами собак и различными отходами: шинами, пакетами и банками усыпан весь берег и некогда богатое рыбой озеро.

Константина Хилько такая картина не останавливает. Рыбачит — по старой памяти. И рассказывает, как раньше вместе с семьей любил устраивать здесь пикники. За несколько часов рыбалки с удочкой на ужин можно было выловить килограммы различной рыбы.

Константин ХИЛЬКО, ЖИТЕЛЬ г.ШЕЛЕХОВА: Последние два года существенно прибавилось мусора. Находимся мы вот, название дали безымянный карьер. Здесь с того года начал клуб маяк проводить соревнования по подледному лову. То есть рыба есть рыба неплохая, щука окунь сорожка, карась.

Наловить в озере рыбу можно и сегодня, вот только есть её категорически опасно. Из-за трупов животных которые скидывают в воду, все подводные обитатели оказались заражены, вследствие чего гибнут косяками. По горам мусора на берегу и в воде можно определить — его здесь сваливают грузовики. Так как место открытое, ветер разносит хлам по всей округе. Засоряются не только поля, но также лес и другие водоемы, включая реку Иркут. Кстати, в соседнем озере шелеховские общественники занимаются разведением рыбы, в прошлом году туда выпустили 50 тысяч мальков сазана и щук. Теперь на грани вымирания и они.

Данную свалку рыбаки сравнивают с миной медленного действия. Если вовремя не очистить водоем от мертвых туш и мусора, вся зараженная вода со временем вместе с грунтовыми водами, начнет попадать в реку Иркут. И тогда пострадать могут уже не только подводные обитатели.