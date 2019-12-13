В российские аэропорты вернут курилки13.12.19
Теперь можно! В российские аэропорты вернут курилки. Госдума приняла закон в третьем чтении. Законопроект о курении в специально отведенных зонах аэропортов внес Сергей Боярский еще в 2017 году, несмотря на протесты Минздрава о том, что с возвращением курилок увеличится число курильщиков. Кроме того, против выступили Роскомнадзор и Совет Федерации. Стены курилки должны быть непрозрачными, а помещение иметь хорошую вентиляцию. Отмечается, что размещение в аэропортах специальных комнат для курения – это право, но не обязательство. А как к этому относятся иркутяне? Мы спросили у них сегодня.
— Я категорически против всякого курения. Все. Категорически.
— Очень плохо. Отрицательно. Курить надо не разрешать вообще. Нигде не разрешать. Не продавать вообще ничего.
— Я не курю и никому не советую.
— Конечно, против.
— Я против. Я вообще против курения. Не курю, и мне это не надо.
— Я не знаю. Я не курю, мне не очень, конечно.
— Мне без разницы, я не курю.
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