Теперь можно! В российские аэропорты вернут курилки. Госдума приняла закон в третьем чтении. Законопроект о курении в специально отведенных зонах аэропортов внес Сергей Боярский еще в 2017 году, несмотря на протесты Минздрава о том, что с возвращением курилок увеличится число курильщиков. Кроме того, против выступили Роскомнадзор и Совет Федерации. Стены курилки должны быть непрозрачными, а помещение иметь хорошую вентиляцию. Отмечается, что размещение в аэропортах специальных комнат для курения – это право, но не обязательство. А как к этому относятся иркутяне? Мы спросили у них сегодня.

— Я категорически против всякого курения. Все. Категорически.

— Очень плохо. Отрицательно. Курить надо не разрешать вообще. Нигде не разрешать. Не продавать вообще ничего.

— Я не курю и никому не советую.

— Конечно, против.

— Я против. Я вообще против курения. Не курю, и мне это не надо.

— Я не знаю. Я не курю, мне не очень, конечно.

— Мне без разницы, я не курю.