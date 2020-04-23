В рамках акции «Приангарью нужна помощь» школьники получили компьютеры

Ноутбуки и компьютеры детям, которым они так необходимы во времена дистанционного обучения. В рамках акции «Приангарью нужна помощь», которую запустили ассоциация молодых семей «Берегиня», общественная организация «Мамочки и папочки» совместно с депутатом Государственной Думы Михаилом Щаповым, несколько многодетных и малообеспеченных семей Шелеховского района и Ангарского городского округа сегодня получили компьютеры. Их вручили депутат Законодательного собрания Александр Белов и наша съемочная группа.

Детей, которым нужна поддержка на самоизоляции в виде гаджетов и компьютеров, в Иркутской области много. Телефоны организаторов акции «Приангарью нужна помощь» разрываются день и ночь: помогите, ребенку негде делать домашнее задание. У кого-то в семье несколько детей, а компьютер один; у кого-то он очень старый и не грузит программы; а в доме Паши и Миши, к примеру, компьютер давно сломался.

Альбина КОЛЫМЕЙЦЕВА, СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ без ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ г. ШЕЛЕХОВА: Получился, что сломался экран, отдали в ремонт, ремонту он не подлежал. Семья проживает на пенсию бабушки и дедушки и на выплаты на детей, на подростков, и такой большой возможности купить с нуля компьютер хороший нет в данный момент.

Сегодня депутат Законодательного собрания Иркутской области по округу №8 Александр Белов привез ребятам компьютер от спонсоров. Старому хозяину он оказался не нужен. А ребятам очень. До появления компьютера девятиклассники делали домашнее задание письменно. Социальный педагог помогал с распечатками и относил выполненные работы в школу. Теперь справляться с дистанционным обучением будет намного легче.

Павел НАКОНЕЧНЫЙ, УЧЕНИК 9 КЛАССА: Будем делать домашних заданий, так как будут ресурсы, откуда их взять. Будем делать, отправлять, учиться. Брать домашнее задание из электронного дневника, так как его сейчас по-другому сделали, а так только учителям звонить, а так можно написать в социальных сетях, в контакте там, в вайбере.

Таких домов, как этот, в области немало. В маленькой деревне Зуй Ангарского округа в семье Ольги 8 детей, 5 из них — школьники разного возраста и задание у всех разное. Телеканал АИСТ ТВ тоже решили поучаствовать в акции «Прианграью нужна помощь», и как раз этой семье достался компьютер, на котором раньше работали журналисты в нашей редакции.

Если у вас или вашей компании есть техника: компьютеры, телефоны, которыми вы не пользуетесь, вы тоже можете подарить их тем, кто в них нуждается.



