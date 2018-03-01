В Приангарье онлайн-камерами оборудовали 747 избирательных участков

За процессом голосования на выборах президента России сможет наблюдать любой желающий. В день выборов на каждом участке заработают 2 камеры. Одна будет направлена на места выдачи бюллетеней. Вторая на кабины для голосования. Но так, чтобы не было видно, за кого именно голосует избиратель. После по камерам можно будет увидеть, как производится подсчет бюллетеней.

Эдуард Девицкий, председатель избирательной комиссии Иркутской области: Наши избиратели могут в режиме реального времени полностью контролировать, наблюдать процесс и голосования и подведения итогов голосования и на избирательных участках, и в территориальных избирательных комиссиях.

Технические параметры видеотехники значительно улучшены по сравнению с теми, которые ежегодно работают на региональных выборах и едином государственном экзамене. Качество изображения — 15 кадров в секунду — позволит без помех наблюдать за ходом выборов. Угол обзора одной камеры — 101 градус.

Юрий Тиман, директор телекоммуникационной компании: Каждая картинка должна найти своего пользователя, в отличие от прошлых выборов. Когда ряд избирательных участков работали в офлайне. Затем передача информации происходила непосредственно переносом информации. Здесь любой человек, в 7 утра начинает работать сайт, на котором будет доступна вся эта информация, может зайти спокойно без дополнительной регистрации либо без дополнительных каких-то нюансов, открыть и смотреть любой участок по стране.

Также под видеоконтроль попадут 45 помещений территориальных избиркомов. В них камеры установлены в коридорах, ведущих к двери, чтобы зафиксировать процесс приема документов от участковой избирательной комиссии. Это видеонаблюдение будет осуществляться в течение 72 часов. Продолжительность связана с тем, что некоторые участки расположены далеко. И чтобы доставить до них документацию необходимо время.

С 7 утра 18 марта любой желающий сможет наблюдать за выборами онлайн — на сайте. Все видеозаписи с камер записываются. Центральная избирательная комиссия России будет хранить их не менее года со дня оглашения результатов выборов президента.