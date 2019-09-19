В предместье Рабочем в Иркутске построили новый детский сад

Дошкольное учреждение на улице Зимней готово к приему детей. Здание рассчитано на 350 человек, посещать его смогут малыши даже 10-месячного возраста. В чем еще уникальность этого сада, расскажем далее.

Малышам будут завидовать даже взрослые. Этот большой детский сад — настоящее раздолье для увлекательных игр и развивающих программ. Дошкольное учреждение на 350 мест с просторной территорией, прогулочными площадками совсем скоро примет первых воспитанников. Строительство завершено. Сейчас заканчивают комплектацию. И остался буквально месяц до начала образовательного процесса.

Инга МОКРЕНКО, ЗАВЕДУЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ на ул. ЗИМНЕЙ г. ИРКУТСКА: Этот детский сад мы ждали очень давно, наконец-то, он построен, в этом детском саду будут работать 16 групп общеразвивающей направленности. Вы знаете, даже взрослые говорят: «Если бы у меня был такой детский сад, я бы ходил с радостью». Я думаю, что у тех ребят, которые придут к нам, будет такая же реакция.

Здесь подготовлены ясельные группы для крох от 10 месяцев, музыкальный и спортивный залы, оборудован бассейн. Пищеблок не уступает по размерам и комплектации современным ресторанам. Сегодня детский сад посетил мэр Иркутска. Дмитрий Бердников оценил работу строителей и отметил: такое крупное дошкольное учреждение позволит разгрузить другие сады Правобережного округа. Но останавливаться на достигнутом нельзя.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: В обязательном порядке здесь предусмотрены большие игровые комнаты, спортивные залы, бассейн. Все то, что делает такого рода объекты современными и отвечающим всем современным требованиям. Такие большие садики, именно на 350 мест, они, когда локально располагаются, позволяют достаточно серьезно снимать напряжение и потребность, а она сегодня есть как в ясельных группах, так и для ребятишек постарше.

1 сентября уже открыли свои двери для дошколят садики на улицах Академика Бурденко, Ярославского, Касаткина. Кроме того, к концу года завершится строительство детского сада на улице Сосновой в Свердловском округе Иркутска.