В праздничном шествии в Иркутске приняли участие 70 сотрудников Байкальского банка Сбербанка

В праздничном шествии в Иркутске приняли участие 70 сотрудников Байкальского банка Сбербанка

03.06.19

Они выбрали для себя костюмы артистов цирка Дюсолей. Это было точное попадание в идею городского праздника, потому что тема шествия — театр. В прошлом году колонну Байкальского банка Иркутск увидел как символ чемпионата мира по футболу. Их огромный мяч, шикарную команду футболистов зрители запомнили надолго. И вот в этом году команда банковских работников решили удивить горожан.

 

Татьяна МОСКОВЕЦ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГА и КОММУНИКАЦИЙ БАЙКАЛЬСКОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК:

Поздравляю всех иркутян и гостей города с праздником, желаю всем здоровья, мира, любви, чтобы все мечты обязательно исполнялись. А Сбербанк всегда готов в этом помочь.

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