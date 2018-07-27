В последнее воскресенье июля по традиции отмечается День Военно-морского флота России

Иркутская земля далеко от бескрайних морей, но она дала стране огромное количество военной техники и моряков надводного и подводного флота.

На пожелтевшей фотографии выпускник Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова Виктор Шалак. 47 лет назад ему вручал лейтенантские погоны и именной кортик Герой Советского Союза вице-адмирал Валентин Георгиевич Стариков. Сейчас уже на плечах Виктора Константиновича погоны капитана первого ранга, но колющее оружие моряка всегда при себе.

Виктор ШАЛАК ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА г. ИРКУТСКА: Кортик выдаётся после окончания училища на построении, торжественное построение при выпуске, вручается кортик и погоны. То есть здесь вот парусник, с другой стороны якорь, так как это кортик морской. Для того, чтобы не потерять и не выскочил есть кнопочка, то есть нажимаешь – вытаскиваешь. Здесь вот номер на кортике, этот номер записан в моём удостоверении личности. То есть предать кому-то или изъять никто не имеет права.

Приангарье может по праву гордиться своим флотом — мы единственный регион в стране имеющий сразу две подводные лодки «Иркутск» и «Братск», которые до сих пор охраняют водные рубежи родины. Сам Виктор Константинович вспоминает как на учениях приходилось ползти 8 метров по кромешной тьме торпедного отсека диаметром 53 сантиметра да еще и в 30 килограммовом снаряжении. Во вьетнамском Камране бывал на свадьбе, где вместо марша Мендельсона местные исполняли Подмосковные вечера на русском. Пил морскую воду из плафона, а за свои полувековые хождения по морям и океанам сотни раз пересекал экватор, чтя незыблемые традиции моряков.

Виктор ШАЛАК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА г. ИРКУТСКА: Пересекая экватор по традиции также Нептун, русалки, ну это из офицеров-моряков их наряжают, по традиции с первого по десятый отсек проходит, всех освящают и на подводной лодке в море выдаётся сто грамм красного вина, ну сутки вино не пьёт никто, а уже потом вино сливают с бутылок и, когда Нептун проходит по отсекам вот эти вот 100 грамм каждый выпивает.

Сегодня на территории области проживает 52 моряка ветерана Великой Отечественной войны, а в областном центре 432 офицера надводного и подводного флота. 29 июля в день ВМФ кто-то из них примет участие в праздничном концерте на острове Юность, кто-то пройдется по набережной, но все без исключения поднимут тост за тех, кто в море.