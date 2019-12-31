В политическом плане в 2019 году Иркутская область вновь громко заявила о себе

Новогодний выпуск новостей «Сей Час». Сегодня все журналисты нашей редакции подведут для вас итоги непростого уходящего 2019 года. Чем он запомнился нам в разных сферах жизни? В итоговом выпуске будем говорить обо всем.

И начнем, конечно, с политики. В этом плане Иркутская область вновь громко заявила о себе. Мы все с вами помним, как осенью 2015-го наш регион за одну ночь стал «красным»: к власти пришел коммунист. 4 года не совсем спокойной жизни, давайте будем честны. И вновь заявление, которое обсуждали даже те, кто обычно не следит за политикой.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Главной своей задачей на посту губернатора, временно исполняющего обязанности губернатора я вижу повышение уровня качества жизни людей. Это должно стать важным приоритетом.

Человек в погонах возглавил Иркутскую область впервые. МЧСник. Генерал-полковник. Человек прямой. Одним словом, офицер. Кабинету министров Кобзев сразу устроил «смотрины». Так он назвал ближайшие 3 месяца, предупредив, что ритм будет скоростным, поэтому не всем он может оказаться по силам.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я не многих людей знаю, я сегодня уже сказал, что ритм у меня скоростной. Кто-то, может, и не сможет, чтобы мы потом хорошо расстались, вот эти 3 месяца. Правительство смотрит на мой ритм, я на — их. Если у нас ритм совпадает, идем дальше.

Доверие, как Кобзев сам высказался, он оказал достаточно многим из прежнего состава регионального правительства. Но появились и новички. Дмитрий Петренев получил должность министра лесного комплекса. В прошлом известен как природоохранный прокурор Братска. Четверо замов пошли на повышение. Глава образовательного ведомства — Елена Апанович. Структуру ЖКХ взял на себе Сергей Малинкин. А министерство имущественных отношений Марина Быргазова. Экономическое развитие региона Владимир Гордеев.

Сергей ШМИДТ, ПОЛИТОЛОГ: Первым делом я хочу сказать, что мы получили правительство, которое я бы назвал временным сбалансированным. Изменения и дальше будут происходить. Кобзев поступил разумно, прагматично. Сейчас рано говорить, насколько острыми и конкурентными будут выборы в 2020 году губернатора. Можно только делать прогноз, что они будут, а пока Иркутская область входит в новый год с новой историей.

От власти региональной к муниципальной. В этом году прошли почти 70 избирательных кампаний в 55 образованиях. В трех городах выбирали мэров. Это Тулун, Саянск и Братск. В пострадавшем от паводка Тулуне победу одержал действующий глава города Юрий Карих. В Саянске безусловным лидером был Олег Боровский. В Братске пост сохранил мэр Сергей Серебренников. Зато в Иркутске без удивления вновь не обошлись. Например, в одном из округов два кандидата набрали одинаковое количество голосов. И впервые в истории иркутских выборов результат определила жеребьевка. Но вот по-настоящему интригой стали выборы спикера городской думы из числа депутатов. АИСТ следил за процедурой в прямом эфире.

Вот так, одна неожиданность за другой. Кстати, что касается обычных жителей, в Иркутской области есть мнение, что они давно потеряли интерес к политике. Не следят, не знают, а на выборы ходят исключительно из спортивного интереса и голосуют «против».

Тем временем, 2020 год будет для Иркутской области в политическом плане вновь не самым простым. Нас ждут губернаторские выборы. Уже сейчас предстоящая осень порождает много мнений, суждений, вариантов развития ситуации. Мы не знаем, как все будет, но вот кое что все-таки известно. Ликвидация последствий летних паводков в регионе. Первый этап работ должны завершить к 1 августа 2020-го.