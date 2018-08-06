В питомнике «К-9» волонтерам помогают следить за животными нарушители закона

В основном это те, кто не оплачивает алименты. Почему их направляют отбывать повинность к четырёхлапым и хвостатым?

У Мурзика только три лапы. Пёс уже совсем было потерял веру в людей, но к счастью, попал в питомник для животных. Здесь у собаки появился новый друг Алексей — своё лицо он попросил не показывать. Мужчина находится в К-9 на исправительных работах за неуплату алиментов. Он ухаживает за Мурзиком, кормит, выгуливает и чистит ему вольер. С недавнего времени в питомнике работают не только волонтёры, но и осуждённые.

Анастасия СЛАВИНА, СОТРУДНИК К-9: Они здесь работают как и все наши работники, ухаживают за животными и я думаю, что это в дальнейшем скажется на их ответственности к детям. Будут проявлять заботу, ласку, любовь и не будут больше иметь долгов.

По статистике регионального отделения Федеральной службы исполнения наказаний 147 жителей Иркутска прошли исправительные работы в этом питомнике. Сейчас здесь вместе с основными сотрудниками ещё два человека. В связи с задолженностью по алиментам, с их заработной платы удерживается процент, который идет в доход государства. Так же с целью воспитания и исправления здесь проводятся экскурсии для тех, наказание которых не связано с лишением свободы. В большинстве своем это те, кто осужден условно.

Юлия ЗОЛОТУХИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ГУФСИН: Мы стараемся сотрудничать с разными организациями, проводить профилактические мероприятия направленные на формирование положительных установок на то, чтобы осужденные увидели какую-то альтернативу уличному образу жизни, вредным привычкам и положительно отбывали наказание.

Здесь осужденные будут работать пока полностью не погасят задолженность. Для Мурзика это только в радость, ведь значит, что он не останется без внимания и заботы.