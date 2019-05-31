В Первомайском Иркутска отметили День защиты детей и День соседей

Двойной добрый праздник. В иркутском микрорайоне Первомайский сегодня отметили сразу два события – День защиты детей и День соседей. На домашний концерт пришли семьи со всех ближайших дворов. Для них выступили творческие коллективы и представители армянских, литовских, украинских ансамблей. Веселые аниматоры завлекали смельчаков смешными конкурсами с подарками. Желающие могли посетить минизоопарк, нанести аквагрим на лицо, сделать аппликацию из песка или сыграть в настольную игру. Также жители сдавали макулатуру и фотографировались с ростовой игрушкой.

Ольга МАРКОВА, ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА: Все организовано, дети все веселые, задорные, расходиться не желают, все хорошо. Было много подарков и сладких подарков было много, сувениры были, так что все нормально. Василий ДОНСКИХ, ДЕПУТАТ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: Цель этого праздника, чтобы соседи сблизились, начали дружить подъездами, домами, дворами, чтобы мы могли потом совместно с ними решать вопросы и по благоустройству, и по озеленению, чтобы у нас дело ладилось, настрой чтобы был позитивный у всех.

Мероприятие ежегодное, проходит уже в пятый раз. Завершился праздник вечером мультфильмом под открытом небом.