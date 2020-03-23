В областном правительстве обсудили меры борьбы с распространением коронавируса в регионе

71 новый случай коронавирусной инфекции зарегистрировали в России за прошедшие сутки. Общее число заболевших в нашей стране — 438 человек, 17 из них уже выздоровели. В Иркутской области, по данным на сегодня, заболевших COVID-19 нет. Сегодня в областном правительстве обсуждали меры борьбы с распространением коронавируса в регионе. Врио губернатора Игорь Кобзев ответственным за них назначил исполняющего обязанности областного правительства Константина Зайцева. Отдельно поставил задачи каждому министерству, в том числе и минздраву.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Министерству здравоохранения Иркутской области проработать методику проведения оценки населения по группам рисков и обеспечить мои предложения заместителю председателя правительства Голиковой. Использовать опыт работы Москвы по перепрофилированию коек в медицинских учреждениях.