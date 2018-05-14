В Областном центре завершается отопительный сезон

Решение о переходе на летний режим принимается, если среднесуточная температура держится на уровне плюс 8 градусов не менее пяти дней подряд.

Слесарь управляющей компании Алексей Найденов внимательно изучает тепловой пункт пятиэтажного дома по улице Канадзавы. Перед тем как отключить отопление необходимо обязательно убедиться, что ни одна из труб не дает течь, а параметры в них, давление и температура находятся в норме.

Каждую задвижку поворачивают аккуратно и не спеша, для того, чтобы давление в трубах успело стабилизироваться. В противном случае мощный напор кипятка, температура которого составляет 70 градусов, может просто напросто повредить заглушку и вырваться наружу. Минута — и пятиэтажный жилой дом под номером 3 по улице Канадзавы переведен на летний режим работы. Позднее к нему присоединятся еще 650 домов. И это только те здания, которые входят в зону обслуживания управляющей компании «Восточное управление жилищно-коммунальными системами».

Татьяна ЕРМАКОВА, «ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР АО ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ»:

В плановом порядке проводим отключение от теплоснабжения. уже на 13 часов дня мы отключили 65 процентов домов. То есть сегодня к концу дня мы отключим практически все дома. За исключением тех домов которые являются источниками теплоснабжения социальных объектов. Есть и такие моменты когда через дом записан детский сад или еще какие то учреждения.

Решение оставить с холодными трубами жителей Иркутска принимается в том случае, если среднесуточная температура держится на уровне плюс 8 градусов не менее пяти дней подряд. Такое в Областном центре было в конце апреля. После всех отключений, управляющие компании не спешат провожать в отпуск своих специалистов, а начинают готовиться к следующему зимнему периоду.