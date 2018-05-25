В Областном центре уже в 4 раз пройдет открытое первенство Приангарья по бадминтону

За звание лучшего будут сражаться 50 участников из разных регионов страны, а также из Индии и Китая.

Мастера ракетки и волана в деле. Сейчас спортсмены играют в микс — это разновидность бадминтона, когда мужчины и женщины играют одновременно. Подача производится из правой чётной или левой нечётной зоны подачи в зависимости от счета. Игра ведется до 21 очка, при счете 20:20 игра продолжается до превосходства одной из сторон в 2 очка либо до 30. Всего 3 сета. Но, как и в любой игре есть свои нюансы.

Александр СТУПАК ТРЕНЕР ФИТНЕС-КЛУБА (г. МОСКВА): В бадминтоне все начинается с подачи и сейчас я покажу ее исполнение. Встаю на линию подачи, волан держать перед собой, ракеточку поднести к волану и тихонько ударить таким образом, чтобы волан летел близкой траекторией над сеткой и упал сразу на чужую зону.

Не смотря на доступность этого вида спорта, достигать реальных спортивных успехов и званий очень трудно. Ольга Островская по праву считается первой ракеткой Иркутской области, это почетное звание она заслужила в борьбе со спортсменками из Читы. В бадминтоне девушка уже 8 лет и говорит, что игры на воздухе и в зале очень сильно отличаются.

Ольга ОСТРОВСКАЯ, БАДМИНТОНИСТКА: Сам по себе волан очень легкий, его будет сдувать, поэтому играют в закрытых помещениях с разметкой, с сеткой ну и определенные правила игры на счет, либо парные игры, либо один на один одиночки. Если сравнивать с пляжным бадминтоном это две совершенно разные вещи, нужно прийти обязательно в зал, посмотреть правила игры и начинать в зале.

Посмотреть, как в бадминтон играют профессионалы смогут жители областного центра. Иркутск готовится принять региональное первенство по этому виду спорта. География спортсменов, по словам организаторов соревнований, впечатляет.

Николай ФОМИН, ЧЛЕН ФЕДЕРАЦИИ БАДМИНТОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Будет собираться у нас Забайкальский край, Республика Бурятия, Иркутская область, Красноярский край, у нас приедет представитель из Москвы, а также ежегодно у нас участвуют ребята из Вьетнама, Китая и есть даже представитель Индии.

К слову, спортсмены из Азии, особенно из Китая, в этом виде спорта считаются фаворитами. На олимпийских соревнованиях по бадминтону они традиционно берут золото. Что смогут противопоставить им наши бадминтонисты — будет ясно уже в эту субботу.