В областном центре стартовал форум «Земля Иркутская»

Обсудить общие вопросы и поделиться опытом их решения. Сегодня открылся образовательный форум «Земля Иркутская». Чему уже научились главы районов и что еще впереди, расскажем в следующем материале.

На образовательном форуме «Земля Иркутская» собрались более ста глав муниципальных образований региона. Здесь рассказывают о новых проектах и нормативных актах, которые будут внедряться со следующего года.

Наталья НИКИТИНА, МЭР ЗИМИНСКОГО РАЙОНА: Здесь есть возможность пообщаться практически с каждым руководителем министерства. Решить те вопросы, которые у нас есть. Татьяна КИРИЛЛОВА, МЭР КАЧУГСКОГО РАЙОНА: Мы научились правильно планировать бюджет. Мы ставим вопрос о том, что бюджет должен разумно и эффективно использоваться. Поэтому у нас есть хорошие результаты. Мы неоднократно как муниципальное образование получали премию за эффективное управление финансовыми средствами.

Одной из важных тем форума стало обсуждение благоустройства общественных пространств в сельских территориях. Сегодня в Иркутской области 1308 населенных пунктов с населением меньше тысячи человек. С инициативой создания новой программы выступил глава региона Сергей Левченко на прошлом форуме. Разработкой «Комфортной сельской среды» займется министерство сельского хозяйства Иркутской области. Небольшие деревни и поселки разделят по количеству населения: до 100 жителей, от 100 до 300 человек, от 300 до 500 граждан. Для них подготовят проекты по благоустройству центральных территорий и выделят субсидии.

Дмитрий ЧЕРНЫШОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Будут типовые проекты для этих населенных пунктов. С министром финансов, который также присутствовал на этом совещании, которое я проводил, мы их отрабатываем. И если у нас все будет нормально, то на ближайшей корректировке бюджета 2020 года мы сможем уже сформулированные наши предложения, которые войдут в качестве мероприятий в программу минсельхоза, озвучить с целью получения необходимого финансирования.

Кроме того, обсудили развитие федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и проекта «Народные инициативы», а также реализацию пятилетнего плана развития региона. Сергей Левченко отмечает: несмотря на режим ЧС, пятилетка реализуется в полном объеме.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Эту пятилетку областную нужно конкретизировать для каждого населенного пункта. У нас сегодня 1308 населенных пунктов, где живет меньше тысячи населения. Конечно, на уровне области сделать план по такому небольшому поселению невозможно. Поэтому мы должны делать его вместе.

Образовательный форум «Земля Иркутская» проходит уже 7 раз. Завтра участники форума обсудят развитие территориального общественного самоуправления, в том числе механизмы государственной поддержки.