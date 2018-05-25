В Областном центре приступили к высадке клумб

Работы уже начались в сквере имени Кирова. В этом году Горзеленхоз планирует украсить Иркутск 700 тысячами цветов.

Это петуньи, агератумы, сальвия, цинерарии и другие, всего 27 видов. Подбирали те, которые выдержат условия сибирского резко-континентального климата. В дизайн-проектах клумб решили отойти от помпезности и напыщености и вернуться к теме детства. Обустройство цветников планируется завершить ко Дню города.