В Областном центре приступили к высадке клумб

В Областном центре приступили к высадке клумб25.05.18
Работы уже начались в сквере имени Кирова. В этом году Горзеленхоз планирует украсить Иркутск 700 тысячами цветов.
Это петуньи, агератумы, сальвия, цинерарии и другие, всего 27 видов. Подбирали те, которые выдержат условия сибирского резко-континентального климата. В дизайн-проектах клумб решили отойти от помпезности и напыщености и вернуться к теме детства. Обустройство цветников планируется завершить ко Дню города.
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