В областном центре открылся Дом семьи

Теперь таких дома два — по одному на каждом из берегов. Главная задача учреждения — помочь молодым семьям. Для этого работают сертифицированные специалисты: юристы, психологи, врачи.

Пока Захар рисует, его младшая сестра Маша учиться считать. В этом маме ребятишек теперь помогают сотрудники нового Дома семьи. И если раньше Ирине приходилось с двумя детьми преодолевать десятки остановок на общественном транспорте, то сегодня центр со всеми необходимыми специалистами находится в шаговой доступности. Говорит, что от подобной проблемы все еще страдают ее знакомые.

Ирина УСОЛЬЦЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА г. ИРКУТСКА: Вы знаете, у меня много друзей, знакомых, с которыми мы общаемся, и, естественно, мы разговаривали про этот центр. Я его советовала, потому что специалисты здесь замечательные. Профессиональную, квалифицированную помощь оказывают. И у меня есть друзья, которые живут в Ново-Ленино. И они бы очень хотели, чтобы такой центр был и у них тоже.

Получить помощь в Доме семьи смогут все желающие. Здесь работают сертифицированные юристы, врачи и психологи. Каждый из них может дать рекомендации родителям. Специально для тех, у кого нет возможности стоять в очередях в больнице, здесь ведут прием врачи общей практики. Татьяна Хороших консультирует молодые семьи уже почти 40 лет и рассказывает, что для пациента каждого возраста в Доме семьи существует отдельная медицинская программа.

Татьяна ХОРОШИХ, МЕДСЕСТРА ДОМА СЕМЬИ: Существуют целые программы по оздоровлению беременных женщин, то есть женщин, пока они вынашивают здорового ребенка. Затем по вскармливанию детей до года. Затем уход за детьми до трех лет. И правильное развитие ребенка. Мы должны сопровождать семью до совершеннолетия.

Этот Дом семьи стал вторым в Иркутске. До этого молодые семьи областного центра могли получить консультации психологов и врачей по адресу: Советская, 96.

Посетил новое учреждение и мэр Дмитрий Бердников. Как утверждает глава города, создание подобных социальных объектов в Иркутске является одним из приоритетных. В планах открыть такие же центры в Свердловском и Ленинском районах.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Мы хотели раньше открыть дополнительный центр, но здесь появилось помещение. И в Свердловском районе надо открывать. У нас уже есть помещение на Синюшиной горе. Тоже очень важно, чтобы людям не ехать далеко.

Готов принять всех желающих Дом семьи уже сегодня по адресу: ул. Лермонтова, 69.