В областном центре начался масштабный ремонт спортивных объектов

На них будет приведено в порядок покрытие, установлено освещение.

Спорт становится ещё доступнее. Ещё недавно спортивный комплекс «Локомотив» скрывался от посторонних глаз за высокой бетонной стеной, теперь сквозь прутья металлического забора виднеется новое травяное покрытие. Сетки на воротах пока нет и работы ещё ведутся, но дети уже приходят играть по вечерам на мягком искусственном газоне.

Дмитрий ЭВЕРТ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: За последние три года администрация г. Иркутска повсеместно, то есть делает ремонт на всех спортивных объектах, и не только спортивные объекты, но и образовательные учреждения. Вы видите, у нас ремонтируются и стадионы при школах, и спортивные площадки во дворах, в том числе и спортивные объекты. Вот дошёл очередь у нас до этого объекта, здесь мы делаем реконструкцию, прежде всего, сделали ограждения, сделано поле, сейчас идёт покрытие резиновых дорожек.

Помимо Локомотива работы ведутся и на других объектах. Так, зал для игровых видов спорта «Авиатор» уже открыт для посетителей в своём обновлённом виде, в спорткомплексе «Вымпел» сейчас проводится косметический ремонт, в скором времени приступят к реконструкции «Высоты». На самом Локомотиве предстоит серьёзно расширить диапазон доступных видов спорта.

Аркадий ЖУРАВЛЁВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ СПОРТА г. ИРКУТСКА: Планы у нас, конечно, грандиозные. Планируем здесь ещё сделать площадку для ГТО, для сдачи норм ГТО, также обращения жителей поступали, что не хватает тут площадки для большого тенниса, а также многофункциональной площадки для занятий как волейболом, так и баскетболом. В планах хотим всё это осуществить, надеюсь к следующему году мы всё это воплотим.

По плану реализовать все свои идеи администрация города должна к две тысячи двадцать третьему году. К этому моменту у детей должна появиться новая головная боль — до какой из площадок ближе идти.