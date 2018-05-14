В небе над Иркутском прошли летные испытания второго опытного самолета МС-21-300

Продолжительность полета составила 1 час 7 минут, он проходил на высоте до 3000 метров при скорости до 400 км/час.

Вот он — второй опытный самолет МС-21-300. На аэродроме Иркутского авиационного завода идут последние приготовления к его первому полету. Со вторым образцом — проще, говорят специалисты. При строительстве машины были учтены результаты испытаний первого лайнера.

На борт поднимается экипаж. Это летчики-испытатели Василий Севастьянов и Андрей Воропаев. Им предстоит проверить самолет на устойчивость и управляемость при различной конфигурации крыла с уборкой и выпуском шасси, а также работоспособность бортового оборудования.

Под аплодисменты собравшихся лайнер взмывает в небо. По летно-техническим характеристикам и экономичности наш МС-21 превосходит имеющиеся аналоги — за счет передовой аэродинамики, новейших двигателей и самолетных систем, а также благодаря широкому применению современных композитных материалов. Пока второй опытный образец кружит над Иркутском, его собрат — первый МС-21 выполняет программу летных испытаний на аэродроме в Жуковском. Пока все успешно: самолет проверен на устойчивость и управляемость, определены его взлетно-посадочные характеристики, испытаны различные режимы работы силовой установки, включая запуск двигателя в полете, определены характеристики вывода самолета из глубоких завалов по крену. Второй же опытный образец после 1 часа 7 минут в небе совершает посадку. Полет прошел успешно — на высоте до 3000 метров и при скорости 400 км в час.

С этого дня в программе испытаний принимают участие три самолета МС-21-300: два из них летают, один проходит статические испытания. Полет второго опытного образца — важный шаг на пути к серийному производству, так как теперь новый лайнер сможет своевременно пройти летный сертификационные испытания.