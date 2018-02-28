В музыкальном театре имени Н.М. Загурского прошли антитеррористические учения

Учения вместо спектакля. В музыкальном театре имени Загурского представители силовых структур отрабатывали навыки по противодействию террористической угрозе.

По сценарию группа террористов захватила заложников в зале театра. Немедленно был создан оперативный штаб для обеспЕчения безопасности. Бойцы ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, а также представители регионального правительства и медики отрабатывали практические навыки взаимодействия. В ходе учений сотрудники силовых структур проводили поиск взрывных устройств, а также распознавание террористов среди заложников.