В музее Трудовой славы Ангарской нефтехимической компании действует система QR-кодов

Они позволяют получить не только больше информации об экспонатах, но и о компании в целом.

Руками трогать можно. Для школьников из города Байкальска проводят экскурсию по музею Трудовой славы Ангарской нефтехимической компании. Так выглядит индивидуальное средство защиты. В этом году музей празднует свой 30-летний юбилей со дня основания.

Лидия ШМАКОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ МУЗЕЕМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ АО «АНХК»: Первый директор Богомолов Геннадий Иванович, который уйдя на пенсию с высокой должности. Он уйдя на пенсию начал создавать этот музей. В течении двух лет собирал экспонаты.

Экспонаты связаны те только с историей АНХК, но и города Ангарска. Всего в фонде более 34-х тысяч экземпляров. Это один из крупнейших корпоративных музеев Приангарья, двери которого открыты для всех желающих. Участие в праздничных мероприятиях принимают ветераны труда.

Антонида ДЖУНЖИН, ВЕТЕРАН ТРУДА: Это гордость города. Все гордятся этим и продукцией. И вообще, я считаю это самое главное предприятие города, а остальные уже за ним идут.

Руководство музея Трудовой славы шагает в ногу со временем. Накануне юбилея внедрили новинку. С помощью мобильного приложения по QR-кодам можно получить еще больше информации не только об экспонатах, но и Ангарской нефтехимической компании в целом.