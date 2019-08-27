В музее МЧС Иркутска открыли выставку, посвященную первому брандмайору города

Он реформировал пожарную охрану Иркутска, был человеком уважаемым и мудрым. Так отзывались современники о первом брандмайоре города Иркутска. В этом году со дня рождения Александра Домишкевича исполняется 150 лет. В его память в музее МЧС открыли специальную выставку.

Визитница, шкатулка для писем, вырезка из газеты столетней давности. В воссозданном кабинете брандмайора Александра Домишкевича все так же, как было в начале предыдущего века. На стенах подлинные фотографии, удивительно хорошо сохранившиеся к нашему времени, отличительные служебные значки. Личность первого брандмайора была хорошо известна во времена его службы. О нем отзываются как о высоком профессионале, требовательном, но справедливом. После страшного пожара 1879 года, когда 15 тысяч человек остались без крова, было решено реформировать пожарную охрану. Чем и занимался Александр Францевич. Все четыре пожарные части, которые работали в то время, были переоснащены.

Татьяна МУРАЧ, РУКОВОДИТЕЛЬ МУЗЕЯ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Они были соответствующего уровня. Они были реконструированы. По его настоянию, и городская дума услышала его, они были оснащены новым современным для того времени пожарно-техническим вооружением. Например, была куплена механическая выдвижная автолестница, были куплены новые паровые машины и насосы.

Выставку собирали по крупицам. Что-то нашли сотрудники музея, что-то принесли потомки Александра Домишкевича. В семье все это время хранились подлинные вещи. Кстати, в процессе сбора экспозиции удалось установить точную дату смерти первого брандмайора. В музее есть и пианино того времени. Александр Францевич уделял большое внимание благоустройству жизни пожарных, в том числе приобрел и музыкальный инструмент. Историки говорят: такие экспозиции вызывают особый интерес.

Александр АНУФРИЕВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИГУ: Здесь это показ истории пожарного дела через конкретного человека. И это действительно абсолютно уникальные документы, это абсолютно уникальная экспозиция, которая показывает человека не как некий функционал — брандмайор, руководитель пожарной части, а эта экспозиция показывает именно человека.

Выставку в музее главного управления МЧС России по Иркутской области можно посмотреть уже сейчас.