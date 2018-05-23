В Москве прошла партийная конференция «Единой России» — «Направление 2026»

В ней приняли участие представители всех субъектов страны, в том числе и Иркутской области.

Опыт строительства модульных фельдшерско-акушерских пунктов может быть применен в Приангарье. Такие проекты – отмечает спикер областного парламента Сергей Брилка — значительно ускоряют процесс строительства – нет необходимости разрабатывать проектно-сметную документацию. На партконференции «Направление 20 26», которая прошла в Москве, рассматривались пути достижения целей, обозначенной в майских указах президента России, в том числе и в сфере здравоохранения. Также Сергей Брилка принял участие в обсуждении экологических вопросов и темы подготовки к проведению праймериз в регионе.

Сергей БРИЛКА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Процедура предварительного голосования в области идет ровно, у нас идут дебаты на 79 площадках, 2/3 дебатов уже прошло и я думаю 3 июня мы выйдем с хорошими результатами нашего предварительного голосования, 350 участков будет развернуто в Иркутской области и я абсолютно убежден, что мы проведем эту процедуру организовано и качественно.

В рамках конференции «Направление 2026» помимо пленарного заседания дискуссии развернулись на трех основных площадках. В работе одной из них – «Экономика роста» — приняли активное участие как спикер Законодательного Собрания Сергей Брилка, так и председатель совета директоров Оборонпрома Сергей Сокол. Как отметил участник регионального праймериз, сейчас важно привлекать в регион крупных инвесторов. Так, в Иркутской области свои проекты намерена реализовать компания «Ростех».

Сергей СОКОЛ, УЧАСТНИК ПРАЙМЕРИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ»: Уже известная цифра — 30 млрд — их Ростех готов вложить в программу создание среднемагистрального самолета МС-21, этот самолет производится на авиазаводе Иркут, в Иркутске. Это важнейшее изделие, над которым трудится ОАК. говоря о промышленности, мы должны помнить об экологичности производств, обращать внимание на глубокую переработку сырья и развитие малых производств.

По итогам конференции участники приняли резолюцию, которая объединила результаты работы на всех площадках. Теперь документ станет одним из основных для работы отделений партии на местах.