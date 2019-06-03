В микрорайоне Березовый Иркутска провели детский праздник

1 июня в Иркутске отмечали День защиты детей. В микрорайоне Березовый в преддверии праздника построили новые детские площадки и поставили скамейки в парке. На самом детском празднике побывала наша съемочная группа.

Учебный год кончился. Первые дни лета — отличный повод отдохнуть. Юные жители микрорайона Березовый в этом году получили особый подарок. Праздник приехал прямо к ним. Программа включала в себя различные игры: конкурс рисунков на асфальте, перетягивание каната, праздничная эстафета. Самые активные участники получили сладкие призы. На празднике, помимо развлекательной программы, были установлены батут и фотозона. Кстати, на мероприятии присутствовали около 500 детей со всего Ленинского района. Праздник также порадовал родителей.

Нелли ИСКУСНЫХ, ЖИТЕЛЬНИЦА МИКРОРАЙОНА БЕРЕЗОВЫЙ: Если у нас организовывают, постоянно мы с ребенком ходим. Ребенку пять лет, он очень доволен, не только жители Березового пришли, но и другие жители Ленинского района.

Праздник организовал «Благотворительный фонд Григория Резникова». Перед торжеством депутат иркутской думы также проверил новую детскую площадку. По его словам, район давно в них нуждается. Также были поставлены новые песочницы. Организаторы облагородили парк, который до этого был заброшен. Инициативу, рассказывает депутат, проявили местные жители.

Григорий РЕЗНИКОВ, ДЕПУТАТ ДУМЫ г. ИРКУТСКА: В рамках этого праздника мы установили в каждый двор комплект песочницы, засыпали песком, сделали ограждение и поставили скамейки со столами. Сделали такой небольшой символический парк для того, чтобы жителям было где выйти погулять с колясками и просто провести время.

Лето только начинается. Многие дети уедут в деревню к родственникам, кто-то проведет свой досуг в летних лагерях, но праздничные мероприятия также будут проходить и в Иркутске.