В Мамско-Чуйском районе нашли золото
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В Мамско-Чуйском районе нашли золото

16.05.18

Компания «Иркутскгеофизика» подтвердила золотоносность Правомамского рудного поля. Исследования длились три года.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате геохимических, геофизических, горных и буровых работ выявлено 32 золотоносных рудных дела. По прогнозам ресурс рудного золота оценивается почти в 32,5 тысячи тонн. При этом специалисты не исключают, что на территории могут быть выявлены и другие месторождения. Росгеология дала рекомендации по дальнейшим геологоразведочным работам и по лицензированию участков.

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