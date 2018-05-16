В Мамско-Чуйском районе нашли золото

Компания «Иркутскгеофизика» подтвердила золотоносность Правомамского рудного поля. Исследования длились три года.

В результате геохимических, геофизических, горных и буровых работ выявлено 32 золотоносных рудных дела. По прогнозам ресурс рудного золота оценивается почти в 32,5 тысячи тонн. При этом специалисты не исключают, что на территории могут быть выявлены и другие месторождения. Росгеология дала рекомендации по дальнейшим геологоразведочным работам и по лицензированию участков.