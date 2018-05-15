В Листвянке состоятся выступления по джигитовке

Опытные наездники покажут зрителям искусство держаться в седле при этом исполняя акробатические трюки.

Отрубленные уши, но опусти руку чуть ниже — и голова животного с плеч. Инструктор Константин Гончаров рассказывает, что может случиться, если острый клинок окажется в неопытных руках молодого джигита. Все происходит на скаку — необходимо учитывать каждый сантиметр, при этом успевать управлять скакуном, соблюдать скорость, крепко держаться в седле, целиться и рубить шашкой.

Джигитовка – это вид верховой езды: один из самых сложных и захватывающих, но при этом травмоопасных. Особенной характеристикой джигитовки является то, что во время быстрой скачки, наездник выполняет различные трюки, вскакивает ногами в седло.

Все показанные элементы опасные. Если вовремя не занести ногу можно запросто свалиться под коня или перелететь на другую сторону, а слишком сильный наклон вниз может повалить животное на землю. Однако знание техники — еще не гарантия успеха.

Константин ГОНЧАРОВ, ИНСТРУКТОР ПО ДЖИГИТОВКЕ: Как и всякая работа с конем важно важно взаимопонимание. Если вы понимаете друг друга далее дело техники. как говориться.

Надеюсь, всё пройдет гладко и орловский рысак меня не скинет. Пару минут учусь им управлять. Из-за своего желания в любую минуту рвануть что есть мочи, скакун напоминает гоночную машину перед стартом. Мне запретили делать резкие движения, т.к. любой удар или крик он может принять за команду к бегу. Также нежелательно натягивать узду — конь может встать на дыбы. А вот разговаривать и хвалить — не просто разрешено, но и необходимо. Тогда все получится.

Показательные выступления по джигитовке с акробатическими трюками и обязательным владением оружием — шашкой, луком и пикой — пройдут 20 мая в Листвянке.