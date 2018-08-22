В Ленинском суде Иркутска коллегия присяжных заседателей вынесла неожиданный оправдательный вердикт

Мужчине, который зарезал своего знакомого.

Владимир ПИХАНОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ НОВОСТЕЙ «СЕЙ ЧАС»: Такого поворота событий не ожидал никто. Обвиняемого, в жестокой расправе над своим знакомым, нанеся ему свыше 70 ножевых ранений, полностью признавшего свою вину в содеянном, суд присяжных неожиданно оправдал.

Все случилось в феврале этого года. По версии следствия, во время застолья в квартире жилого дома Иркутска между двумя мужчинами произошла ссора. Во время которой 33-летний молодой человек схватился за нож и принялся беспорядочно наносить удары по всему телу своему знакомому. Позже криминалисты насчитают 72 ножевых ранения, на теле погибшего не было живого места. Затем подсудимый, вынес истекающего кровью человека на лестничную площадку. Там его обнаружили соседи, они и позвонили в полицию. Подозреваемого задержали на месте преступления.

Уголовное дело рассматривал суд присяжных. Обвинение опирается на неопровержимые доказательства: допрос соседей, потерпевших, признание самого обвиняемого. Казалось бы — наказания задержанному не избежать. Однако, двум адвокатам подсудимого удалось убедить присяжных в том, что обвиняемый защищался. Вердикт присяжных — задержанный не виновен. Судье Ленинского суда ничего не оставалось как вынести постановление о немедленном освобождении из-под стражи. Такое решение для супруги убитого, матери двух детей стало вторым «ударом» после смерти мужа.

СУПРУГА УБИТОГО:

Ну такого быть не может. Не ожидали такого. Я не знаю, справедливость должна же быть. Я даже не знаю что могло повлиять. как нормальный человек, как могли вынести такой приговор. Неизвестно, что такой человек может сотворить на свободе.

По словам женщины теперь она не может нормально есть, спать и работать. Она боится встретить этого человека на улице. Не согласен с решением присяжных и гособвинитель.

Валентин ЛЮЦАЙ, ПРОКУРОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБВИНИТЕЛЕЙ ПРОКУРАТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Если вынесен оправдательный вердикт, судья связан мнением присяжных заседателей и может постановить только оправдательный приговор. Иного у суда выбора нет. Что касается обжалования любой, обвинительный или оправдательный вынесенный присяжными заседателями может быть обжалован сторонами.

Собирать необходимые документы для обжалования решения в вышестоящих инстанциях потерпевшие намерены сразу же после оглашения оправдательного вердикта, который состоится в конце августа.