В ИрНИТУ ведут ремонт корпусов университета и студенческих общежитий

Такого масштабного ремонта не было уже несколько десятилетий. В ИрНИТУ приводят в порядок корпуса университета и общежития. По заверениям специалистов, в скором будущем это будет современный и комфортный студенческий городок.

Словосочетание «студенческое общежитие», как правило, рождает не самый лучший ассоциативный ряд: минимально налаженный быт, теснота и отсутствие элементарных условий. Но в ИрНИТУ уверяют: эти понятия уже уходят в прошлое. Новое жилье для студентов, скорее, будет напоминать малогабаритные, но комфортные квартиры. В комнатах по одному, максимум по два человека. Внутри кухонные гарнитуры, стиральные машинки, холодильники. Оборудуют, в том числе, и общественное пространство.

Сергей АНОСОВ, ПРОРЕКТОР ИрНИТУ: Изменяется назначение помещений. Укрупняются комнаты, становятся более комфортными места общего пользования. Создаются социокультурные объекты: актовые залы, спортивные залы. Ну и, конечно, уделяется внимание местам отдыха. В этом общежитии раньше проживали 160 человек. Сейчас там будут жить 90 человек. Но жить совсем в других условиях. Это будут условия комфортного проживания.

Всего ремонтные работы ведут на 43 объектах. Это 17 общежитий, главный и учебный корпус университета, колледжи и техникумы. На благоустройство кампуса всего направлено свыше 120 миллионов рублей. При ремонте используют новые технологии, а также прибегают к помощи опытных специалистов.

Михаил КОРНЯКОВ, РЕКТОР ИрНИТУ: Мы пилотируем современные форматы. Используем в плане энергосбережения, теплосбережения, водосбережения. Также современные форматы, связанные с проектной деятельностью, чтобы было возможно собираться в команды, работать в командах, переформатировать под определенные задачи формат аудитории. Тестируем их и уже будем масштабно применять в университете.

Одно общежитие и часть объектов сдадут уже в этом году. Но масштабный ремонт продолжится еще несколько лет, чтобы студенческий городок преобразился полностью.