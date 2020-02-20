Умный робот своими руками. В ИрНИТУ прошел финал олимпиады национальной технологической инициативы «Надводные роботизированные аппараты». Участники должны создать беспилотник, который мог бы самостоятельно плавать по воде. Как выглядит такой робот и какая награда ждет победителей, расскажем далее.

В руках юных инженеров надводный роботизированный аппарат. Перед спуском на воду участники проверяют исправность датчиков. Команда «Водомерки» приехала из Новосибирска. Говорят, главное — задать правильный алгоритм, чтобы беспилотник не потерялся в воде.

Виталия СИНИЦЫНА, УЧАСТНИЦА ОЛИМПИАДЫ: Просто его позицию надо удерживать, в этом сложность. А так это обычный робот. Мы ехали для того, чтобы побеждать. Поэтому мы ждем результатов.

В финале олимпиады национальной технологической инициативы «Надводные роботизированные аппараты» участвуют 3 команды. Это школьники из Новосибирска, Иркутска, Шелехова и других городов. Сегодня роботизированная техника активно развивается. Уметь работать с ней – значит, быть востребованным специалистом.

Татьяна ПИРОГ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ по РАЗРАБОТКЕ ПРОФИЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ НТИ: Очень важно, чтобы прорыв сделали как раз именно те дети, которые сейчас еще учатся в школе. Каждый год у нас появляются новые интересные профили. Как профиль Иркутского национального исследовательского технического университета, так и другие вузы к нам подключаются практически со всей России.

Олимпиада проходит 5 дней на базе ИрНИТУ. В вузе уже несколько лет реализуют проект разработки надводных беспилотников. Олимпиада помогает популяризировать это направление среди школьников. Таких абитуриентов всегда ждут в команде ИрНИТУ.

Михаил КОРНЯКОВ, РЕКТОР ИрНИТУ: Мы обучаем ребят навыкам, тем профессиям, которых сегодня нет, но они появятся в ближайшем будущем. Уже сегодня мы задумываемся открывать направление подготовки по беспилотным летательным аппаратам. Те, кто будут поступать в этом году, уже могут поступать в наш институт информационных технологий и анализа данных, где мы обучаем искусственному интеллекту, когнитивной аналитике.

По результатам олимпиады беспилотник «Водомерок» справился с заданием быстрее всех. Итог — заслуженное первое место. Ребята отправятся на всероссийский финал во Владивосток, где смогут получить 100 баллов к ЕГЭ.