В иркутском поселке Боково построят ливневую канализацию

Современная ливневая канализация в поселке Боково в скором времени будет построена. Сейчас администрация Иркутска планирует начать проектирование объекта и уже в следующем году приступить к реализации.

Жители поселка Боково Иркутска делятся с вице-мэром Русланом Болотовым своими переживаниями. Весной из-за талых и грунтовых вод, а летом из-за подъема уровня рек их участки подтапливает. Иногда обходятся легким испугом, но бывают ситуации, когда топит урожай и даже подмывает дома, разрушается фундамент. Помочь может ливневая канализация. Если построить современную систему водоотведения, о проблеме можно будет забыть.

Сейчас ливневые воды в Боково уводят с помощью сети водоотводной канализации. Специалисты администрации обследовали систему и резюмировали: так как в последние годы в поселке ведется строительство и благоустройство, объем стоков значительно увеличился, а старый коллектор просто не справляется с нагрузкой. Поэтому решено начать проектирование ливневой канализации.

Руслан БОЛОТОВ, ВИЦЕ-МЭР г. ИРКУТСКА: Мы должны заказать разработку проектно-сметной документации на организацию ливневой канализации. Решить ее единомоментно не получится, это комплекс мероприятий, который мы будем с вами делать.

К проектированию приступят уже в этом году и продолжат в следующем. Когда вся документация будет готова, а это по плану 2021 год, ливневую канализацию начнут строить.



