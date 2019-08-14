В Иркутской областной специальной библиотеке для слепых начала работу выставка «Слава героям Халхин-Гола»

Время рубрики «Халхин-Гол. 80 лет Победы». Сегодня историю короткой войны в Монголии вспоминали в Иркутской областной специальной библиотеке для слепых. Там начала работу передвижная книжная выставка «Слава героям Халхин-Гола».

Иркутянка Елена Лелявина в областную специальную библиотеку для слепых ходит уже много лет. Здесь она каждый раз находит нужные книги. Сегодня пришла за стихами Константина Симонова. Его имя все чаще звучит сейчас, в преддверии празднования победы на Халхин-Голе. Именно там поэт начинал свой боевой путь. Работал в монгольской степи военным корреспондентом.

Елена ЛЕЛЯВИНА, ЧИТАТЕЛЬ: Когда где-то в крупицах памяти это оживает, начинаешь интересоваться этим еще больше. Вот теперь я Симонова, может, перечитаю. Жукова у меня есть собрание.

О стихах Симонова и его службе в Монголии, а также событиях тех далеких лет сегодня говорили на встрече с читателями. Люди делились воспоминаниями дедов, листали страницы книг. В областной библиотеке для слепых открылась специальная выставка «Слава героям Халхин-Гола». В течение двух месяцев посетители смогут взять себе книги домой или посидеть с ними в читальном зале. Здесь и обычные, и книги со шрифтом Брайля, и даже аудиоиздания. А в скверике Иркутской областной библиотеки каждый четверг, если позволяет погода, проходят «Громкие читки». Тема ближайших — война в Монголии в 1939 году.

Валентина ЛАПТЕВА, ДИРЕКТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ для СЛЕПЫХ: Люди старшего поколения помнят об этой войне. А люди младшего поколения не знают. Я со многими нашими читателями общалась, спрашивала, а они не знают об этой войне ничего. И вот наша задача, задача этой выставки, чтобы люди помнили об этой победе.

Сегодня в области живут около семи тысяч слепых. Эти посылки с книгами грузят для отправки в территории. В 18 библиотечных пунктах региона откроются такие же выставки о халхингольской войне.