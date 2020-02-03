В Иркутской области живут 5 ветеранов-участников Сталинградской битвы

Иркутск борется за звание «Город трудовой доблести». Вклад в дело Великой Победы наших земляков огромен. Причем не только на передовой, но и в тылу. Миллионы людей круглосуточно обеспечивали действующую армию оружием и провиантом. Накануне в календаре была отмечена особая дата — День разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.

Эти экспонаты впервые показывают на телевидении. Находки последних лет. Две гранаты и бак для противогаза времен Сталинградской битвы. Иркутск, рассказывает заведующий филиалом «Солдаты Отечества» музея города Сергей Трофименко, плотно связан со Сталинградом. Туда из столицы Восточной Сибири отправился сформированный 272-й полк.

Сергей ТРОФИМЕНКО, ЗАВЕДУЮЩИЙ ФИЛИАЛОМ «СОЛДАТЫ ОТЕЧЕСТВА» МУЗЕЯ ИСТОРИИ г. ИРКУТСКА: Полк негласно назывался молодежным. Он вошел в состав 10-й дивизии войск НКВД. Он недолго, но ярко воевал в Сталинграде. К окончанию боев в живых остались 500 человек, которые потом ушли на переформирование.

Сегодня в Иркутской области живы 5 ветеранов-участников Сталинградской битвы. 95-летний Павел Погодаев — один из них. Гостям в его доме всегда рады. Встречают главу региона Игоря Кобзева. Листают семейный альбом, ветеран делится воспоминаниями о военных годах. На фронт ушел в 17 лет. Воевал в пехоте. Награжден, в том числе, орденом Отечественной войны 1 и 2 степеней, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией», «За оборону Сталинграда».

Павел ПОГОДАЕВ, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, УЧАСТНИК СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ: 9 Мая — всенародный праздник, для нас он со слезами на глазах. Мы вспоминаем бои, друзей, которых потеряли. Самое главное — мы поняли: нас не победят.

Игорь Кобзев с Павлом Погодаевым говорят о значимости подвига участников Великой Отечественной для всех и каждого. 2020-й, год 75-летия Победы, особенный.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Павел Георгиевич, указом президента РФ от 13.06 награжден юбилейной медалью 75 лет Победы в ВОВ. От имени президента мне доверили вручить вам. С удовольствием это делаю.

В Саянске живет сослуживец Павла Погодаева Михаил Карнаухов. Вместе они прошли всю войну, в том числе и Сталинград. В ближайшее время Игорь Кобзев вручит и ему юбилейную медаль и обязательно передаст привет от боевого товарища.