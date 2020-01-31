В Иркутской области стартует конкурс по сбору макулатуры и пластика

В Иркутской области стартует конкурс по сбору макулатуры и пластика

31.01.20

Скажи мусору нет! Завтра в Иркутской области стартует конкурс по сбору макулатуры и пластика. Его проводят среди образовательных учреждений. Там, где соберут и сдадут в переработку больше всего вторсырья, проведут экопросветительский семинар «День планеты», а также концерт популярных музыкантов. Победителей пригласят на семинар в Иркутске, осенний фестиваль «Минута для будущего». Кураторов конкурса ждет специальное обучение по теме экологическое просвещение.

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