Скажи мусору нет! Завтра в Иркутской области стартует конкурс по сбору макулатуры и пластика. Его проводят среди образовательных учреждений. Там, где соберут и сдадут в переработку больше всего вторсырья, проведут экопросветительский семинар «День планеты», а также концерт популярных музыкантов. Победителей пригласят на семинар в Иркутске, осенний фестиваль «Минута для будущего». Кураторов конкурса ждет специальное обучение по теме экологическое просвещение.