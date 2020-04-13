В Иркутской области регулярно проводят рейды по профилактике коронавируса

Проверяют и водителей транспортных средств. Сотрудники ГИБДД рассказывают о действующих ограничениях и мерах личной профилактики. При отсутствии паспорта и справки от работодателя водителю вручают специальное уведомление. Сотрудники полиции благодарят жителей, которые с пониманием относятся к введенным ограничениям.

Лилия КРАЖАН, СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МВД РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Ежедневно проводятся с жителями региона профилактические разъяснительные беседы. Кроме того, на особом контроле по-прежнему остаются граждане, которые прибыли из зарубежных стран и других регионов. К наиболее злостным нарушителям применяются административные меры воздействия.

Сотрудники полиции напоминают о важности соблюдения режима самоизоляции. Лучше не покидать дом без крайней необходимости, по возможности отказаться от поездок и свести к минимуму круг общения. Свое мнение о мерах профилактики сегодня жители могли высказать и в нашем instagram-аккаунте. Как показал опрос, режим самоизоляции соблюдают примерно 80% респондентов.