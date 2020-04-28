Гаджеты и продуктовые наборы для малообеспеченных семей. В Иркутской области продолжается акция «Приангарье, нужна помощь». Новую технику и продукты уже получили несколько десятков семей.

Восьмиклассник Григорий Денисенков — счастливый обладатель своего первого ноутбука. Мальчик живет с бабушкой, и компьютера в их доме никогда не было. Зато Гриша играет на трех музыкальных инструментах и участвует в соревнованиях по баскетболу. Благодаря акции «Приангарье, нужна помощь» он продолжит дистанционное обучение на новом ноутбуке.

Григорий ДЕНИСЕНКОВ, ШКОЛЬНИК: Мое дистанционное обучение до получения компьютера проходило по телефону, иногда его брал у друзей. Но вообще был свой телефон. Я очень рад, благодарен за то, что мне подарили такой хороший компьютер.

Гаджеты очень нужны многодетным и малообеспеченным семьям. Елена Королькова живет в съемной квартире с 4 детьми. Новую технику позволить не могут, поэтому компьютер — большая радость для всей семьи. Теперь проблем с занятиями не будет.

Елена КОРОЛЬКОВА, МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ: Телефон у сына был. Но такой старенький. Интернет не грузит. Огромное спасибо, честное слово. Я даже не ожидала такого. Я вообще первый раз помощь прошу, чтобы что-то доставили.

Некоторым семьям нужны не только гаджеты, но и продуктовые наборы. В семье Валентины Тошевой 6 детей. Младшей всего год. В период самоизоляции живут на детские пособия. Рады любой помощи.

Валентина ТОШЕВА, МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ: Любая помощь сейчас в принципе под стать. Шесть детей, всех кормить, поить нужно. Папы пока в данный момент нет, и когда приедет, тоже не знаем. Любой помощи дети рады. Спасибо большое Михаилу Викторовичу и его команде.

Запустили такую нужную акцию ассоциация молодых семей «Берегиня», общественная организация «Мамочки и папочки» совместно с депутатом Государственной Думы Михаилом Щаповым.

Елена МИХАЛЁВА, ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ от ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МИХАИЛА ЩАПОВА: Спонсоры, которые откликаются на нашу просьбу, предоставляют нам компьютеры, предоставляют продуктовые наборы. Тем, кто оказался в очень трудной ситуации в период карантина. Пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь. Если у нас есть возможность оказать помощь, мы вам ее обязательно окажем.

Акция будет длиться несколько месяцев. Если вы готовы помочь людям или сами нуждаетесь в помощи, звоните в общественную приемную +7 (395)-299-73-87.



