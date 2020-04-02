В иркутской гостинице «Воздушная гавань» разместят пассажиров рейса из Таиланда

Пассажиров, которые сегодня ночью вернутся из Таиланда, разместят в гостинице рядом с иркутским аэропортом. Там уже готовы встретить постояльцев, где они проведут ближайшие две недели — положенный срок карантина для тех, кто побывал за границей. Для гостей определили всю гостиницу, это 145 номеров на 230 койко-мест. Есть одно-, двух-, трехместные, а также номера повышенной комфортности. Контакты постояльцев с персоналом будут минимизированы. Кроме того, сотрудникам гостиницы «Воздушная гавань» выдадут специальные костюмы.

Андрей ЗАРУКИН, УПРАВЛЯЮЩИЙ ГОСТИНИЦЕЙ «ВОЗДУШНАЯ ГАВАНЬ»: Здесь тоже есть все необходимое, сейчас сюда будет принесена еще вода, запасы туалетной бумаги, все, что есть. Будут кормить обязательно три раза в день, завтрак, обед, ужин. Все будет по расписанию, все будет приноситься. Потом будут забирать все пакеты с одноразовой посудой, все это будет уноситься, утилизироваться.