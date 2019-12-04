В Иркутский краеведческий музей после реставрации вернулся старинный камзол

Вещи, спасенные от небытия. В Иркутский краеведческий музей после длительной реставрации вернули камзол екатерининских времен. Целый год старинный предмет мужского гардероба восстанавливали в центре имени Грабаря в Москве. Какие еще раритеты удалось привести в экспозиционный вид и когда их увидят иркутяне? Расскажем далее.

Несмотря на солидный возраст — больше 250 лет, этот камзол сейчас выглядит как новенький. Он только что вернулся после реставрации из Москвы. Суконный мужской повседневный камзол екатерининских времен, сшит примерно в 1760-х. Так этот предмет мужского гардероба записали в музейной книге поступлений в начале ХХ века. В дар его передала некая Ольга Зубова. Больше об экспонате ничего неизвестно. Но он сам рассказывает о себе и о моде XVIII века, когда украшали даже повседневную одежду. Например, шелковыми пуговицами. Камзол целый год восстанавливали в научно-реставрационном центре имени Грабаря. Как и чепчик для новорожденной. В руках мастеров тонкое нежное кружево снова стало белоснежным.

Ирина КОРЕНЕВА, ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ: Умельцев такого плана, их единицы по всей России. Это такая штучная профессия. Конечно, они работают там по 30, 40, 50 лет. Работа благодарная в том плане, что они действительно из небытия такую вещь делают красивую, необыкновенную, они ее возрождают.

Фонд тканей Иркутского краеведческого насчитывает пять тысяч единиц хранения. Здесь в одном помещении живут разные эпохи и национальности. В следующем году на реставрацию отправится вот этот монгольский костюм. А обновленный камзол в январе займет свое привычное место в постоянной экспозиции музея в отделе истории.