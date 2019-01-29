В иркутских квартирах специалисты проверяют газовое оборудование

В областном центре проводят рейды по квартирам, где установлено газовое оборудование. Специалисты информируют жителей о том, как избежать беды. Это ежегодная процедура. Всего в Иркутске таких объектов 475, обследована только часть.

Этот прибор позволяет обнаружить даже малейшую утечку газа. Его концентрация в воздухе не должна превышать норму — 0,4 процента. В противном случае специалисты обязаны перекрыть в доме все сети и эвакуировать жильцов. Но в этом доме в Ленинском округе областного центра жильцы о своей безопасности заботятся, поэтому сотрудники МЧС и газовой службы обходятся только инструктажем и профилактической беседой.

Светлана Большина живет здесь с 1992 года. И уже более 20 лет каждый день пользуется газовой плитой. Признается, страх есть, но выбора нет. Хотя многие жители в этом районе от подачи газа в свои квартиры уже отказались. И зря, уверена иркутянка, во-первых, электричество дорогое, а во-вторых, с подачей бывают перебои.

Светлана БОЛЬШИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА г. ИРКУТСКА: У меня, допустим, ребенок-инвалид, постоянно приходится проветривать, чтобы не пахло газом. Ну, а с другой стороны, бывает, что у нас свет отключают, ко мне все соседи бегают. Чайник поставить. Дети-то у всех, а кушать-то хочется. Поэтому мы и не стали отказываться от него.

А раз уж не стали отказываться, то и инструктаж сегодня слушают внимательно. В ходе совместных рейдов специалистов администрации города, сотрудников пожарной охраны и газовой службы проинструктировано уже более 5 тысяч человек, распространено свыше 10 тысяч листовок. Обходы продлятся до 6 февраля.

Юлия ОРЛОВА, ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ г. ИРКУТСКА: В рамках рейда проводится инструктаж населения о правилах пользования газовыми приборами и электрооборудованием. И также проводится проверка газового оборудования. Нарушений на данный момент выявлено не было. Все приборы в норме.

Но обращают внимание не только на газ — хоть он после Магнитогорска и в фокусе внимания, — а в целом на то, насколько жилище защищено от огня. Поскольку статистика не радует: с начала года в Иркутске зафиксировано 50 пожаров, в которых погиб один человек и девять получили травмы.

Уже на протяжении 70 лет металлические памятки призывают жильцов соблюдать правила пожарной безопасности. Ведь главной причиной пожаров и по сей день является халатность, ценой которой являются человеческие жизни.