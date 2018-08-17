В Иркутске завершился второй этап реконструкции этого участка

Как отметил заместитель председателя комитета городского обустройства Андрей Пономарев, теперь пробок должно стать меньше, так как пропускная способность дороги увеличилась.

Этому способствует открытие новой полосы, а также удлинение овала кольца. изменилось и построение движения, автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки. Так, выезжая с улицы Рабочего Штаба можно увидеть знак «главная дорога», поэтому на улице Баррикад должны уступить дорогу. Все эти изменения не коснулись работы троллейбуса, его маршрут будет проходить по внутреннему кольцу.

Андрей ПОНОМАРЁВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА г. ИРКУТСКА : Произведено замена основания, замена асфальто-бетонного покрытия, устройство новых тротуаров, сделали вот парковочный карман, 17 машинных мест для поликлиники, установлено новое светодиодное освещение, нанесена разметка термопластиком, установлены новые знаки и устроены новые пешеходные переходы.

В следующем году планируется благоустройство пространства внутри дорожной петли, а также будет разработан проект надземного пешеходного перехода в этом районе. Реализация федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» подходит к завершению. Уже выполнены работы на 25-ти объектах, еще на 8 улицах ремонт в стадии завершения.