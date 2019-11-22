В Иркутске завершился V Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою памяти Павла Скороходова

Бескомпромиссная борьба и воля к победе. В Иркутске состоялся V Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою памяти Павла Скороходова. Спортсмены встретились лицом к лицу, чтобы показать, кто лучший на татами.

Полный зрительный зал стадиона «Труд» с нетерпением ждет ярких поединков. Для начала парад участников и демонстрация лучших спортсменов. Турнир памяти Павла Скороходова в пятый раз проходит в Иркутске. Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою за время существования значительно преобразились. Выросла организация, уровень проведения и, конечно, подготовка.

Артем МЕЛКОСТУПОВ, МАСТЕР СПОРТА РОССИИ: Любители армейского рукопашного боя это хорошо видят. И организация турнира очень выросла, и состав участников, команд. Турнир идет вверх у нас, и недаром главный судья, члены президиума федерации АРБ России сказали, что турнир является лучшим в России по армейскому рукопашному бою.

Порядка 200 спортсменов из разных уголков страны сошлись на татами. Армейский рукопашный бой создали как альтернативу восточным единоборствам. И бойцы в каждом поединке доказывали, что АРБ — зрелищный и напряженный, яркий и непредсказуемый вид спорта. Иркутяне отличились особенно: видна подготовка и мастерство, отточенная техника и умение владеть даже самыми сложными приемами.

Дмитрий Бодров из команды областного центра в категории до 75 килограммов в четвертый раз участвует в этих состязаниях. Новичком мужчину не назовешь. Предыдущие годы Бодров становился серебряным призером. Но пятый турнир стал для него дебютом: Дмитрий вырвал победу у соперника из Красноярска Евгения Безъязыкова.

Дмитрий БОДРОВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА по АРМЕЙСКОМУ РУКОПАШНОМУ БОЮ (г. ИРКУТСК): Как и все финальные поединки, непредсказуемый, достаточно тяжелый, напряженный бой. Я уже выступаю 4 года подряд, наконец-то, мне удалось победить. Соперник достойный, но сегодня удача, видимо, на моей стороне. Может быть, я готов немного лучше был.

Финальные бои выдались напряженными. Было все: и досрочные победы болевыми приемами, и первенство по решению судей. Но практически в каждом поединке иркутяне показывали свое преимущество. И не только в личных встречах. Команда областного центра составом порядка 50 участников забрала Кубок победителя Всероссийского турнира по армейскому рукопашному бою памяти Павла Скороходова на призы мэра Дмитрия Бердникова в общекомандном зачете.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Это одна из очень важных составляющих частей патриотического воспитания и той работы, которою мы в городе проводим вместе с нашим центром «Патриот», общественными и спортивными организациями. И это очень приятно, что на наш турнир приезжают бойцы очень высокого уровня. А самое главное и вдвойне приятно, что наши иркутяне стали победителями турнира.

Дмитрий Бердников лично нагладил призеров турнира. Состязания запомнятся и спортсменам, и зрителям надолго: радость побед, горечь поражений, новый опыт. Кроме того, за борьбой в этом году наблюдал именитый гость — известный российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов. А судейскую коллегию возглавили члены президиума федерации армейского рукопашного боя России.