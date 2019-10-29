В Иркутске завершили первый этап благоустройства спортивного комплекса «Авиатор»

От старого стадиона не осталось и следа. В Иркутске завершили благоустройство спортивного комплекса «Авиатор», рассчитанное на этот год. Футбольное поле застелили искусственным газоном, обустроили беговые дорожки из резинового безопасного покрытия. Сделали водоотводные лотки и дренажные колодцы. Кроме этого, капитально отремонтировали здание. Вместо разрушенных стен появились раздевалки, душевые, тренерские комнаты. Также выделили помещения для проката и заточки коньков, так что зимой спортсменам будет комфортно. Сегодня выполненные работы проверил мэр Иркутска Дмитрий Бердников вместе с министром спорта региона Ильей Резником. Мэр отметил, что проект спорткомплекса «Авиатор» — один из первых по возрождению некогда пришедших в упадок и заброшенных стадионов. В 2016 году «Авиатор» передали в муниципальную собственность, и его необходимо сделать современным.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Это наш совместный проект. Проект, который мы начали по возрождению стадиона и его реновации еще почти 3 года назад, сегодня он близится к завершению. Мы проверили качество работ, самое главное, подрядчик успел до наступления холодов организовать укладку искусственного покрытия, остались некоторые детали, которые будут вот-вот завершены, это все ливнестоки, инфраструктура практически завершена тоже. И у нас с вами на следующий год остается 2 этап. Илья РЕЗНИК, МИНИСТР СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В этом году мы начали реализовывать федеральную программу «Спорт — норма жизни». Это первое покрытие такого класса, которое в Иркутск было поставлено. То, с какой скоростью и с каким качеством этот объект был реализован. Город Иркутск — это наш надежный партнер, очень приятно, что стадион «Авиатор» переживает второе рождение, потому что, когда его принимали из ведомственной собственности, было над чем работать.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников также рассказал: полностью завершат благоустройство спорткомплекса «Авиатор» в 2020 году. Заменят ограждения, установят опоры освещения по периметру футбольного поля. Обустроят ямы для прыжков в длину, площадки для сдачи норм ГТО, полосу препятствий, трибуны для зрителей на 350 мест. Кроме этого, заасфальтируют парковку.