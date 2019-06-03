Игра для самых отважных. В Иркутске завершили городской этап «Зарницы». Военно-патриотические состязания в этот раз собрали рекордное число участников — 600 человек. В финал вышли 11 команд. За звание победителя они боролись на плацу городского центра «Патриот». Перед стартом школьников приветствовал мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Участники игры демонстрировали свои физические способности, а также владение военно-прикладными дисциплинами: проходили полосу препятствий, метали гранаты, стреляли, оказывали медицинскую помощь. За 2 часа школьники прошли 13 испытаний. Победила команда школы номер 14. Она представит Иркутск на областном этапе «Зарницы». Второе место у команды центра «Патриот», третье завоевала 20-я школа.

Александр НЕВЕРОВ, НАЧАЛЬНИК ШТАБА ИРКУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ»: Эти военно-спортивные соревнования позволяют военно-патриотическим организациям и клубам города проверить свой уровень подготовки. В этом году мы достигли рекордных отметок в плане участников, у нас в окружных этапах приняли участие 60 команд от школ города Иркутска и одна от центра «Патриот». Это за последние 10 лет самый большой показатель.

Напомним, в этом году Министерство обороны России поддержало идею Дмитрия Бердникова передать образцы вооружения и военной техники Иркутскому городскому центру «Патриот», который теперь станет филиалом военно-патриотического парка культуры и отдыха вооруженных сил страны. На территории центра появится целый музей под открытым небом.