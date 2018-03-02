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В Иркутске завершена печать избирательных бюллетеней для голосования

02.03.18

Сегодня сотрудники облизбиркома приняли тираж и проконтролировали, чтобы все лишние и бракованные листы были уничтожены.

 

 

 

 

 

Такими упаковками заставлено почти все складское помещение типографии. В них — избирательные бюллетени, которые жители Иркутской области получат 18 марта 2018 года, когда придут на участки. За неделю напечатали даже больше, чем нужно было — почти 2 млн экземпляров. Теперь лишние — и бракованные — почти 4 тысячи штук уничтожает специальное устройство.

Уничтожают и специальные пластины, с которых производилась печать. Вот такой крест на листе алюминия — гарантия того, что его не используют повторно. Тут безопасности вообще особое внимание. Все время, пока шла печать, в типографии дежурили сотрудники полиции. Сами же бюллетени по количеству степеней защиты совсем немного уступают денежным знакам.

Илья Девицкий, заместитель председателя избирательной комиссии Иркутской области:

Они защищены. На обычные нанесена тангирная сетка зеленого цвета и также будут наноситься марки. На Гос. знаке ЦИК изготовлено количество марок по числу бюллетеней. Они нам уже переданы. На обычных бюллетенях они будут с лицевой стороны, на бюллетенях для КОИба — с обратной стороны, чтобы не запутать машину.

Специальных бюллетеней для комплексов обработки информации в этом году больше — около 300 тысяч. Это связано с тем, что в регионе появились новые машины для подсчета голосов. Они будут установлены в Ангарске. Акт приемки-передачи подписан. Готовые избирательные листы грузят в машину спецсвязи.

Первая часть тиража уже доставлена в 15 избирательных комиссий в отдаленных и труднодоступных районах, где пройдет досрочное голосование. Остальные будут развозить по территориям до 11 марта.

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