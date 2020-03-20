В Иркутске выросло число интернет-покупок

Коронавирус меняет привычный уклад. Из-за ситуации в мире иркутяне стали чаще заказывать в интернете. Количество покупок в сети в областном центре выросло в два раза. Сегодня онлайн активно заказывают не только одежу и аксессуары, но и продукты первой необходимости.

Интернет-продажи во всем мире увеличились в несколько раз. В некоторых странах запретили выходить на улицу, поэтому все заказывают в сети. У нас же многие люди решают самостоятельно обезопасить себя и не появляться в общественных местах. В 2019 году жители Иркутской области потратили около 104 миллиардов рублей на покупки онлайн, в этом году цифра будет еще больше, прогнозируют интернет-продавцы.

Евгений ВОЙЦЕШКО, КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА: За последнюю неделю количество заказов увеличилось практически в два раза, люди заказывают много туалетной бумаги, макароны, тушенку, мы даже собрали такую некую продуктовую корзину, в которой представлены все товары первой необходимости. Паники никакой нет, я думаю, что товара хватит на всех.

Самый популярный товар сегодня — дезинфицирующие средства, таким большим спросом они никогда не пользовались, рассказывают владельцы интернет-магазинов. А вот что касается одежды и обуви, ситуация без изменений. Люди в обычном темпе готовятся к лету, заказывают новые футболки и купальники.

Александра БЕСЕДИНА, БАЙЕР: Цены с учетом роста доллара, конечно же, повысились, но большую роль сыграла ситуация в том что, в Америке в связи с коронавирусом магазины онлайн очень большие скидки предоставляют, то есть цены сейчас стали даже ниже, чем они были до роста.

На складах за границей товар дезинфицируют, об этом сейчас уведомляют в письмах всех адресатов. Для тех, кто на карантине или решил самоизолироваться на всякий случай, покупки в сети — единственная возможность получить что-то из внешнего мира. У большинства магазинов сегодня есть бесконтактная доставка, курьер просто оставит заказ у двери. Но не стоит, сидя дома, от скуки покупать все подряд. С увеличением продаж в интернете станет и больше мошенников.

Игорь КОРЖУК, УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СИБИРСКОГО ГУ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ: Люди всегда выбирают то, что им удобнее, но комфорт не должен идти в ущерб безопасности, поэтому если вы совершаете покупки в сети интернет, не надо использовать зарплатную банковскую карту, лучше выпустить дополнительную и зачислять на нее только сумму предполагаемой покупки.

Совершать покупки в интернете нужно обдумано. Пользуйтесь проверенными сайтами. Не поддавайтесь панике и берите то, что вам действительно необходимо.



