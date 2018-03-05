В Иркутске ввели в эксплуатацию надземный пешеходный переход

В Иркутске ввели в эксплуатацию надземный пешеходный переход05.03.18
Конструкция высотой пять метров находится в районе курорта «Ангара».
Объект приняли специалисты службы государственного строительного надзора Приангарья. Как отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников — задача пешеходного моста обеспечить безопасность горожан. Из-за плотного автомобильного потока этот участок дороги считается одним из самых опасных в городе. Кроме того, подчеркнул глава города, переход улучшит пропускную способность транспортного узла.
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