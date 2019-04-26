В Иркутске введут институт сити-менеджера

Прямые выборы мэра в Иркутск не вернутся. По крайней мере, пока. Но и выбирать главу города из числа депутатов тоже больше не будут. Резонансный вопрос в четверг рассмотрели на внеочередной сессии депутаты Заксобрания Иркутской области. Работали до поздней ночи. Итог — введение в городе института сити-менеджера. В первом чтении это предложение нашло поддержку у большинства депутатов. За него проголосовали 27 из 39 человек. Такая система предполагает, что в городе есть мэр, который выполняет представительские функции, и сити-менеджер — наемный работник, который должен обеспечить нормальное функционирование городского хозяйства: систем ЖКХ, энергетики, транспорта и так далее.

Сергей ШИШКИН, ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РОССИИ:

Эта практика достаточно известная, и здесь самое главное — тщательно, рутинно в юридическом смысле отработать модель. И тогда мы получим какую-то новеллизированную форму администрирования в городе Иркутске. Ну что, превращаем наш исторический город в экспертную и экспериментальную площадку муниципальной власти в стране. В этом я ничего страшного не вижу.

Дмитрий РАЗУМОВ, ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «НАСЛЕДИЕ»:

Нас в очередной раз признали людьми, которые не имеют права выбирать своего мэра. И это, конечно же, очень печально. Если у нас сегодня нет возможности, и Заксобрание приняло решение, депутаты областные приняли решение, что будет комиссионно избираться мэр, то нужно идти тогда выбирать депутатов, которые реально могут отстаивать свободы и права горожан города Иркутска.

Тем временем, как сообщили во фракции КПРФ, их депутаты на сессии — а это 17 человек — в полном составе проголосовали за прямые выборы мэра, которые предлагал вернуть в Иркутской области губернатор Сергей Левченко.