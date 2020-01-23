В Иркутске вспоминают хоккеиста Евгения Гришина

16 лет без легенды. Сегодня любители русского хоккея вспоминают Евгения Гришина. Лучший бомбардир «Сибсканы». Несколько сезонов подряд входил в число лучших игроков хоккея с мячом. В 1998 году, когда иркутская команда впервые взяла серебряные медали, был признан лучшим нападающим России. Мастер игры и любимец публики ушел в 2004-м. Сегодня игроки «Байкал-Энергии», многие из которых даже в силу возраста не видели «двадцатый номер» на льду, приехали навестить Жору. Ведь именно так с любовью и называли его друзья и поклонники.

Леонид КНЯЗЬКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОР ХК «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»: Очень любили болельщики этого игрока, незаурядного хоккеиста. И рядом, кстати, с ним покоится его наставник, под руководством которого он играл в последнее время. Боря Баринов. Он, так уж как-то получилось, погиб 28 января.