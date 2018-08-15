В Иркутске в комиссию по приёмке школ включили родителей

Нововведение было принято в этом году департаментом образования. В обязанности неравнодушных мам и пап вошёл надзор за готовностью учебных классов.

Вызов сотрудников Росгвардии — обязательная часть приёмки общеобразовательных учреждений к учебному году. Сегодня она проходит в школе № 50. В этом году проверка проходит с новшеством. Вместе с представителями официальных структур, в состав комиссии вошли родители. Для этого Валентина Хаптанова прошла специальный инструктаж.

Валентина ХАПТАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ШКОЛЫ №1 г.ИРКУТСКА: Это моя гражданская позиция, в нашем государстве всё прозрачно. И мне хочется отметить, что в ходе второго дня проверки все школы соответствуют. Я обязательно это донесу родителям, потому что на сегодняшний день образование играет большую роль не только в сфере образования, а по сути это оплот государства. От того поколения, которое мы подготовим, зависят те люди и наше будущее.

Подобную процедуру осмотра должны пройти 73 школы столицы Приангарья. В этом году на их обновление из городского бюджета было выделено 840 миллионов рублей. На эти деньги проводились сотни различных работ — от электромонтажных и общестроительных до обустройства пандусов и видеонаблюдения.

Александр КОСТИН, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Мы надеемся, что в рамках подготовки к началу учебного года, мы обеспечим безопасность образовательных организаций. В части сохранения жизни, здоровья детей, создадим условия для различных категорий граждан для получения образования в дошкольных и общеобразовательных школах. И, в целом, будут выполнены общестроительный работы, которые дадут возможность более комфортно пребывать в образовательных организациях.

Комфортно учиться в этой школе будут 897 человек. Летом здесь провели косметический ремонт, обновили туалет, кабинет стоматолога и медицинский кабинет. Как результат — 50 школа прошла приемку без нареканий комиссии.

Тамара БОБЫЛЬСКАЯ, ДИРЕКТОР СОШ №50 г. ИРКУТСКА: Я, конечно, довольна сегодня приёмкой школы, так как замечаний не выявлено, школа готова к началу учебного года+++все надзорные органы, которые сегодня были на приёмке выразили своё положительное….дали свою положительную оценку. Меня это очень радует и коллектив моей школы.

Впереди ещё шесть дней работы комиссии, пока все школы допускаются к началу учебного года. Сотрудникам этих учреждений можно спокойно выдохнуть и ждать, когда коридоры наполнятся детским смехом.