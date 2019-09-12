В Иркутске уничтожили 20 тонн зараженного картофеля

В Иркутске уничтожили 20 тонн зараженного картофеля

12.09.19

Корнеплоды привезли из Китая. Всего 813 мешков. Эксперты нашли в овощах опасные заболевания, в том числе золотистую картофельную нематоду. Карантинная продукция могла испортить почву и нанести ущерб сельскому хозяйству региона. Зараженный груз закопали в фитосанитарной яме. Там он не сможет прорасти и навредить грунту. По словам инспекторов Россельхознадзора, в области это первая овощная продукция, которая попала под процедуру уничтожения.

 

Елена ВАСИЛЬЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Прямой опасности для жизни данные карантинные объекты не представляют. Но с точки зрения потребительских свойств они, безусловно, у продуктов снижаются. До 80% урожая может погибнуть, зараженного данными карантинными объектами. Исходя из тех объектов, которыми заражен картофель, исходя из самой продукции был собственником выбран именно данный способ уничтожения: путем размещения на полигоне.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.