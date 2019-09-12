В Иркутске уничтожили 20 тонн зараженного картофеля

Корнеплоды привезли из Китая. Всего 813 мешков. Эксперты нашли в овощах опасные заболевания, в том числе золотистую картофельную нематоду. Карантинная продукция могла испортить почву и нанести ущерб сельскому хозяйству региона. Зараженный груз закопали в фитосанитарной яме. Там он не сможет прорасти и навредить грунту. По словам инспекторов Россельхознадзора, в области это первая овощная продукция, которая попала под процедуру уничтожения.

Елена ВАСИЛЬЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Прямой опасности для жизни данные карантинные объекты не представляют. Но с точки зрения потребительских свойств они, безусловно, у продуктов снижаются. До 80% урожая может погибнуть, зараженного данными карантинными объектами. Исходя из тех объектов, которыми заражен картофель, исходя из самой продукции был собственником выбран именно данный способ уничтожения: путем размещения на полигоне.