В Иркутске торжественно дали старт памятным мероприятиям, посвященным 75-летию Великой Победы

Большой юбилей отметит страна в следующем году. 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. 2020 год по указу президента объявлен годом памяти и славы. В Иркутске торжественно дали старт памятным мероприятиям, посвященным этому событию. Ветераны войны, руководители образовательных учреждений города, школьники, юнармейцы и даже воспитанники детских садов участвовали в открытии года памяти и славы в областном центре. Всех собравшихся приветствовал мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он вручил школам, детским садам, учреждениям творчества и спорта фотоальбомы с логотипом юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В 2020-м все учреждения будут заполнять их значимыми событиями юбилейного года. Потом подведут итоги и организуют выставку.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Много еще пройдет торжественных мероприятий, на которых вы будете наверняка участвовать, много будет сказано торжественных слов по поводу этого великого события. Но самое главное, чтобы вы в своей душе постарались сохранить вот эту память, это не проходящее чувство преемственности и величайшей благодарности и сопричастности в какой-то степени с теми людьми, которые, будучи вашими родственниками, пережили это тяжелое, тяжелейшее время.

В этом году в Иркутске благоустроили площадь у Вечного огня, к юбилею со Дня Победы ее реконструкцию завершат полностью. Также на площади состоялся мемориальный час. Присутствующие почтили память тех, кто отдал жизнь ради Победы, и возложили цветы к Вечному огню.