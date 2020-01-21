В Иркутске стартовало первенство Сибирского федерального округа по боксу

Мощные удары и быстрая реакция. В Иркутске открылось первенство Сибирского федерального округа по боксу. Сегодня на ринге бились юноши, завтра очередь девушек.

Красные против синих. На иркутском ринге встретились боксеры 10 сибирских регионов. Новый сезон юниоры открывают первенством Сибирского федерального округа. Даже на отборочном этапе спортсмены и болельщики выкладываются на максимум.

Здесь важно все. Но выносливость, пожалуй, в первую очередь. Выдержать три раунда по три минуты может не каждый юниор. Иркутскую область представляют около 40 спортсменов. Среди них Никита Клецко — победитель прошлогоднего первенства. Ангарский боксер намерен повторить успех и уже отметился «сухой победой».

Никита КЛЕЦКО, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ: Нужно думать, знать, что ты делаешь. Иметь какую-то тактику. Если ты просто хочешь помахать руками, иди на улицу. Я хочу выиграть эти соревнования, выиграть Сибирский федеральный округ, поехать на первенство России, выиграть. Получить мастера спорта и дальше уже двигаться. После того как мне исполнится 18, может, пойду в профессиональный бокс.

Всего на первенстве Сибири в 10 весовых категориях выступают почти 200 боксеров. Организаторы отмечают: популярность бокса в округе стремительно растет, в тот числе и среди девушек. В этом заслуга не только спортсменов, но и зрителей: трибуны заполнены на каждых соревнованиях.

Андрей ПОМЛЮКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ БОКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Вот сейчас мы проводили «осень». Мы проводили во дворце спорта «Труд». И у нас были все трибуны в отличие от других видов спорта. Бокс – это олимпийский вид спорта, в первую очередь. Повернулся к зрителям спорт, поэтому я считаю, что бокс очень продуктивно двигается вперед.

Уже в субботу в финальных поединках определят 20 лучших боксеров Сибири. Победителей ждут на первенстве России по боксу. Для юниоров они пройдут в конце февраля в Краснодаре, а юниорки поедут в Королев.